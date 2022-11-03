Алькарас обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира в Париже

Испанский теннисист Карлос Алькарас в 1/8 финала турнира в Париже обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету первой ракетки мира один эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфиналеАлькарас встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Андрей Рублев (Россия).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 6:1, 6:3