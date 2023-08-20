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Сегодня, 02:39

Алькарас обыграл Хуркача и вышел в финал турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото ATP
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас в полуфинале турнира в Цинциннати обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету 20-летнего испанца 2 подачи навылет и реализованный брейк-пойнт из 11. У 26-летнего поляка 10 эйсов, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Во втором сете Алькарас смог отыграть один матчбол.

В финале первая ракетка мира встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия).

Карлос Алькарас
Хуберт Хуркач
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