Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:28

Алькарас обыграл Карреньо Бусту и вышел в полуфинал турнира в Базеле

Алина Савинова
Telegram Новости

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо Бусту в четвертьфинале турнира в Базеле. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Испанские теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.

В полуфинале турнира Алькарас сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 135 350 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 5) — 6:3, 6:4

Карлос Алькарас
0
Читайте также
«Не хочешь кататься — иди ешь фастфуд на здоровье!» Авербух — о жалобе американской фигуристки
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
Частичная мобилизация в России завершилась. Главное
Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая
Бойцы ММА избили мобилизованных в подмосковном ТЦ
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Медведев пробился в полуфинал турнира в Вене

Медведев — о победе над Синнером: «Давно пытался найти этот уровень игры»