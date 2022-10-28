Алькарас обыграл Карреньо Бусту и вышел в полуфинал турнира в Базеле

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо Бусту в четвертьфинале турнира в Базеле. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Испанские теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.

В полуфинале турнира Алькарас сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 135 350 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 5) — 6:3, 6:4