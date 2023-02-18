Алькарас обыграл Лайовича в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе

Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе. В двух сетах он обыграл серба Душана Лайовича — 6:4, 6:2.

Также в полуфинал вышел перуанец Хуан Пабло Варильяс, который выиграл у итальянца Лоренцо Музетти — 6:4, 6:4.

В 1/2 финала Варильяс встретится с британцем Кэмероном Норри, а Алькарас — с победителем матча Бернабе Сапата Миральес — Франсиско Черундоло.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 626 595 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хуан Пабло Варильяс (Перу, Q) — Лоренцо Музетти (Италия, 3) — 6:4, 6:4

Карлос Алькарас (Испания) — Душан Лайович (Сербия) — 6:4, 6:2