Алькарас обыграл Лайовича в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе

Сегодня, 05:50
Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе. В двух сетах он обыграл серба Душана Лайовича — 6:4, 6:2.
Также в полуфинал вышел перуанец Хуан Пабло Варильяс, который выиграл у итальянца Лоренцо Музетти — 6:4, 6:4.
В 1/2 финала Варильяс встретится с британцем Кэмероном Норри, а Алькарас — с победителем матча Бернабе Сапата Миральес — Франсиско Черундоло.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 626 595 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хуан Пабло Варильяс (Перу, Q) — Лоренцо Музетти (Италия, 3) — 6:4, 6:4
Карлос Алькарас (Испания) — Душан Лайович (Сербия) — 6:4, 6:2