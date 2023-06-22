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Сегодня, 19:02

Алькарас обыграл Легечку и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл чеха Иржи Легечку во втором круге турнира ATP 500 в Лондоне — 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

2-я ракетка мира Алькарас 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету 36-й ракетки мира Легечки 5 эйсов, 1 двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

В 1/4 финала турнира испанец сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:2, 6:3

Теннис
Карлос Алькарас
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