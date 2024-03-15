Алькарас обыграл Зверева в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

15 марта, 04:19
Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он выиграл у немца Александра Зверева — 6:3, 6:1.
Матч продолжался 1 час 19 минут. На 10-й минуте встречи игра прерывалась из-за нашествия пчел.
20-летний испанец сделал 1 подачу навылет и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 подачи навылет и 2 двойные ошибки.
Следующим соперником Алькараса будет итальянец Янник Синнер.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Александр Зверев (Германия, 6) — 6:3, 6:1