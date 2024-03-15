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ATP

15 марта, 04:19

Алькарас обыграл Зверева в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото AFP
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Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он выиграл у немца Александра Зверева — 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 19 минут. На 10-й минуте встречи игра прерывалась из-за нашествия пчел.

20-летний испанец сделал 1 подачу навылет и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 подачи навылет и 2 двойные ошибки.

Следующим соперником Алькараса будет итальянец Янник Синнер.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Александр Зверев (Германия, 6) — 6:3, 6:1

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
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