Алькарас одержал победу над Дрейпером в первом круге турнира в Базеле

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил представителя Великобритании Джека Дрейпера и вышел во второй круг турнира в Базеле (Швейцария). Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. Следующим соперником испанца станет победитель матча Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Адриан Маннарино (Франция). Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 135 350 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 3:6, 6:2, 7:5

