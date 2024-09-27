Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:48

Алькарас вступил в спор с судьей на турнире в Пекине: «Так играть в теннис невозможно»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Испанский теннисист Карлос Алькарас дважды за сет получил предупреждение за затяжку времени в матче первого круга с французом Джованни Мпетши Перрикаром на турнире в Пекине.

Третья ракетка мира остался недоволен решением судьи и начал с ним спорить.

«Это не теннис. Я всегда очень быстр, я никогда не получаю предупреждений. Ты дал мне два в одном сете. Так играть в теннис невозможно», — обратился он к судье после того, как был оштрафован на очко на сетболе.

Алькарас одержал победу в этой встрече со счетом 6:4, 6:4. Позже он признался, что ему было нелегко играть против француза.

«Он почти каждый раз подавал со скоростью 230 или 240 [км/ч]. Во втором сете — 210 или 215. Так что играть против него было нелегко. Он действительно сильный игрок. Сильная подача, сильные удары с задней линии. Так что мне нужно было быть очень сосредоточенным. Таков был план. Стараться не делать слишком много ошибок и играть агрессивно с задней линии», — отметил испанец.

Во втором круге турнира в Пекине Алькарас встретится в Таллоном Грикспуром из Нидерландов.

Теннис
Карлос Алькарас

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ЦСКА объявил о трансфере Пьянича
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Google намерен сохранить в России бесплатные сервисы
Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал подробности трансфера Пьянича
Кто лучше — Барко или Батраков? Почему команда Станковича — не фаворит? Что происходит перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Алькарас прошел во второй круг турнира в Пекине
«Нелегко из-за смены часовых поясов». Медведев победил в Пекине дерзкого ветерана
Медведев: «Считаю, что я заслужил победу над Монфисом»
Медведев — о Звереве: «На Кубке Лэйвера мы поддерживали друг друга, как никогда раньше»
Медведев с победы стартовал в турнире в Пекине
Медведев — о потенциальной встрече с Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине: «Будет непросто»
Сегодня
Вчера
Неделя