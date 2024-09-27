Алькарас вступил в спор с судьей на турнире в Пекине: «Так играть в теннис невозможно»

Испанский теннисист Карлос Алькарас дважды за сет получил предупреждение за затяжку времени в матче первого круга с французом Джованни Мпетши Перрикаром на турнире в Пекине.

Третья ракетка мира остался недоволен решением судьи и начал с ним спорить.

«Это не теннис. Я всегда очень быстр, я никогда не получаю предупреждений. Ты дал мне два в одном сете. Так играть в теннис невозможно», — обратился он к судье после того, как был оштрафован на очко на сетболе.

Алькарас одержал победу в этой встрече со счетом 6:4, 6:4. Позже он признался, что ему было нелегко играть против француза.

«Он почти каждый раз подавал со скоростью 230 или 240 [км/ч]. Во втором сете — 210 или 215. Так что играть против него было нелегко. Он действительно сильный игрок. Сильная подача, сильные удары с задней линии. Так что мне нужно было быть очень сосредоточенным. Таков был план. Стараться не делать слишком много ошибок и играть агрессивно с задней линии», — отметил испанец.

Во втором круге турнира в Пекине Алькарас встретится в Таллоном Грикспуром из Нидерландов.