Алькарас отказался от продолжения матча с Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Париже

Испанский теннисист Карлос Алькарас отказался от продолжения матча с датчанином Хольгером Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Первая ракетка мира снялся при счете 3:6, 6:6 (1:3) из-за травмы. Матч продлился 1 час 40 минут. В полуфинале турнира 19-летний Руне встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссим. Датчанин впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 5 415 410 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Хольгер Руне (Дания) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 6:3, 6:6 (3:1) отказ 2-го игрока