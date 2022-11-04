Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:53

Алькарас отказался от продолжения матча с Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Париже

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Испанский теннисист Карлос Алькарас отказался от продолжения матча с датчанином Хольгером Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.

Первая ракетка мира снялся при счете 3:6, 6:6 (1:3) из-за травмы. Матч продлился 1 час 40 минут.

В полуфинале турнира 19-летний Руне встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссим. Датчанин впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хольгер Руне (Дания) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 6:3, 6:6 (3:1) отказ 2-го игрока

Теннис
Карлос Алькарас
4
Читайте также
РУСАДА может собирать информацию об интимной жизни спортсменов. Зачем это нужно?
Медведева становится фаворитом «Ледникового периода». Все благодаря новому партнеру
В США предупредили Киев о провале в случае атаки на Крым
Путин заявил о попытке Запада поднести фитиль к распаду России
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Виландер считает, что Оже-Альяссим не уступает Джоковичу по физическим данным

Руне: «Я очень доволен тем, как справился со всем сегодня»