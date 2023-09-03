Алькарас: «Рад наблюдать за игрой Беллингема в «Реале». Он один из лучших игроков в мире»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о новичке мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«Я очень рад наблюдать за его игрой в «Реале». Он замечательный, талантливый футболист, один из лучших в мире. Уверен, что он станет лучшим игроком в мире на своей позиции. Я очень, очень рад, что он в команде... Я немного с ним поговорил. Он замечательный человек и разносторонний парень», — сказал Алькарас.

Беллингем этим летом перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии». Мадридский клуб подписал с ним контракт до конца июня 2029 года. На счету 20-летнего полузащитника 5 голов и 1 результативная передача в 4 матчах текущего сезона ла лиги.