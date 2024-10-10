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Сегодня, 17:14

Алькарас — Надалю: «Ты являешься примером. Я буду очень скучать по тебе»

Сергей Разин
корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал завершение карьеры его соотечественника Рафаэля Надаля.

Ранее 38-летний испанец объявил, что уйдет из спорта в ноябре по окончании розыгрыша Кубка Дэвиса.

«От ребенка, который смотрел тебя по телевизору и мечтал стать теннисистом, до человека, обладавшего огромным даром играть вместе с тобой на «Ролан Гаррос» и представлять Испанию на Олимпийских играх! Спасибо большое за то, что ты являешься примером на всех уровнях, твое наследие неповторимо! Я буду очень скучать по тебе», — написал Алькарас в соцсетях.

Надаль является рекордсменом по количеству побед на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде (14), всего на его счету 22 титула турниров «Большого шлема». В 2008 году теннисист стал олимпийским чемпионом.

Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль

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