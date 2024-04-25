Алькарас: «Я не осмелился предложить Надалю сыграть в паре на Олимпиаде»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что не обсуждал с соотечественником Рафаэлем Надалем возможность сыграть на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.

«Мы это не обсуждали. Я встретил его здесь, на последних турнирах, и не осмелился ему предложить. Это была бы мечта, и поэтому данная тема меня очень взволновывает. Необходимость сказать ему обременяет меня. Я знаю, что он рад играть со мной. Я уже тысячу раз говорил, что было бы здорово выступить с ним в парном разряде на первой для меня Олимпиаде», — приводит Marca слова испанца.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023) и 13 турниров ATP в одиночном разряде.

37-летний Надаль за карьеру одержал 22 победы в турнирах «Большого шлема», а всего завоевал 92 титула. Он выиграл Олимпийские игры в Пекине в одиночном разряде, а на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро взял золото в паре.