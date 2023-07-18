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Сегодня, 15:48

Алькарас первым квалифицировался на итоговый турнир ATP

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанец Карлос Алькарас стал первым игроком, отобравшимся на итоговый турнир ATP в этом сезоне.

Испанец второй год подряд квалифицировался на ATP Finals, но в 2022-м он снялся с турнира из-за травмы мышц живота. Таким образом, в этом году он дебютирует на соревновании.

Алькарас занимает первое место в чемпионской гонке с 6675 очками, опережая Джоковича, занимающего второе место (5945), на 730 очков. На третьей строчке находится россиянин Даниил Медведев, у которого на счету 5120 баллов.

Итоговый турнир ATP сезона-2023 пройдет с 12 по 19 ноября в Турине.

В 2023-м 20-летний Алькарас выиграл Уимблдон, «мастерсы» в Индиан-Уэллс и Мадриде и еще три титула ATP.

Карлос Алькарас и&nbsp;Маркета Вондроушова. Почему Уимблдон выиграли Алькарас и Вондроушова? Колонка Екатерины Макаровой
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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