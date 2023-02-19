Алькарас — о матче с Норри: «Я должен играть на своем лучшем уровне, чтобы победить его»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финального матча с британцем Кэмероном Норри на турнире в Буэнос-Айресе.

«Для меня это действительно особенный момент. После травмы я был немного подавлен, поэтому за четыре месяца мне пришлось восстанавливать уверенность и ритм. Вернуться на свой первый турнир в 2023 году и выйти в финал — это важно для меня.

Норри — великий игрок. Я должен играть на своем лучшем уровне, чтобы победить его: быть очень агрессивным, стремиться навязать свою игру, делать то, что я делал, и получать удовольствие. Это финал. Не каждый день играют финалы, поэтому я должен наслаждаться моментом», — приводит Ubitennis слова Алькараса.

Матч между испанцем и британцем пройдет сегодня, 19 февраля. Начало игры — в 20.50 по московскому времени.