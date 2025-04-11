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11 апреля, 16:38

Алькарас — о победе над Фисом: «Ждал своего шанса»

Камила Абдурахманова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал матч 1/4 финала турнира в Монте-Карло против француза Артюра Фиса, завершившийся со счетом 4:6, 7:5, 6:3 в его пользу.

«Он начал сильно — я чувствовал давление. Возможно, допустил ошибки, но он тоже в решающие моменты дал слабину. Я просто ждал своего шанса.

Во втором сете я спас брейк-пойнты при 5:5 — это был перелом. Важно было не сломаться морально.

В третьем сделал ставку на агрессию и стабильность — физически и ментально. Фис сейчас в отличной форме, но теннис — игра моментов. Я просто был готов к ним», — рассказал Алькарас.

Алькарас в полуфинале сыграет с испанцем Алехандро Давидович Фокиной.

Теннис
Карлос Алькарас
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