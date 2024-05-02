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Сегодня, 08:18

Алькарас: «Тяжело играть с таким соперником, как Рублев, когда не можешь выжимать максимум»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас отметил, что травма сыграла достаточно большую роль в его поражении от россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале турнира в Мадриде. При этом он считает успешным свое выступление на «мастерсе» в столице Испании.

«За день до матча я вообще не знал, смогу ли соревноваться, и почти неделю я не тренировал удары справа. Понятно, что я не люблю проигрывать, но считаю эту неделю очень позитивной, потому что мне удалось сыграть четыре игры с высокой интенсивностью», — сказал Алькарас.

Также испанец заявил, что ему было сложно противостоять Рублеву в этой встрече.

«Тяжело играть с таким соперником, как Рублев, когда не можешь выжимать максимум в каждом розыгрыше. Его подача сегодня была просто невероятной. Он дал мне несколько возможностей сделать брейк, но у меня не получилось. Это был ключевой момент матча», — добавил он.

В полуфинале турнира в Мадриде Рублев сыграет против американца Тэйлора Фритца. Матч между ними пройдет 3 апреля.

Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
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