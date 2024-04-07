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Сегодня, 10:41

Алькарас прокомментировал потерю второй позиции в рейтинге АТР

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о борьбе с итальянцем Янником Синнером за вторую строчку рейтинга АТР.

«Быть первой или второй ракеткой мира здорово, но всего лишь одна строчка вниз ничего не меняет. Я знаю, что игрок передо мной заслуживает эту позицию, поэтому мне нужно поработать, чтобы восстановить ее. На меня не оказывается разное давление, будь я вторым номером или третьим», — заявил Алькарас.

Также теннисист поделился ожиданиями от турнира в Монте-Карло, который пройдет с 7 по 14 апреля.

«После Майами у меня было несколько выходных, и я начал понемногу играть на грунте. Мне не требуется много дней, чтобы показать свою лучшую игру на этом покрытии — практика, которую я провел на грунте, была отличной, поэтому надеюсь, что начну турнир хорошо», — добавил он.

31 марта Синнер стал победителем турнира в Майами, обыграв в финале представителя Болгарии Григора Димитрова. В обновленном рейтинге АТР 22-летний итальянский теннисист поднялся на вторую строчку, обойдя Алькараса. На данный момент на счету Синнера 8710 очков, в активе испанца — 8645 баллов.

Источник: https://www.ubitennis.net/2024/04/carlos-alcaraz-unfazed-by-rankings-battle-with-sinner/
Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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