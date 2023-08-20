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Сегодня, 16:28

Алькарас: «Я считаю, что не похож ни на кого, кроме как на Карлоса Алькараса»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал слова серба Новака Джоковича о том, что он взял все лучшее от каждого представителя «Большой тройки».

«Это здорово, что кто-то вроде Новака говорит о тебе такие вещи. Кто-то, кто играл против лучшего Рафы, против лучшего Роджера, говорит, что у меня есть кое-что от них. Но не совсем согласен, потому что я всегда говорю, что я исключительно Карлос Алькарас. Я не пытался копировать стиль Рафы, Роджера или Новака. Я просто стараюсь идти своим путем, пытаюсь создать Карлоса Алькараса. Я всегда так говорю. Я считаю, что не похож ни на кого, кроме как на Карлоса Алькараса», — приводит Tennis World слова первой ракетки мира.

20 августа Алькарас сыграет с Джоковичем в рамках финала турнира в Цинциннати. Начало матча — в 23.30 по московскому времени. Счет в личных встречах 2:1 в пользу испанца.

В финале Уимблдона-2023 20-летний Алькарас одержал победу над 36-летним Джоковичем и завоевал второй трофей «Большого шлема» в карьере.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/136602/carlos-alcaraz-candidly-responds-to-novak-djokovic-s-statement-on-his-game/
Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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