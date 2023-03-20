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Сегодня, 15:18

Алькарас: «Я очень хочу снова сыграть против Новака. Нам не хватает его в туре»

Виктория Кравченко
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что думает о своем возвращении на первую строчку рейтинга.

— Здорова стать номером один. Каждый хочет быть на этом месте. Моя мечта снова исполнилась. Приятно опережать таких великолепных игроков, как Новак и другие топы.

— Прошел почти год с тех пор, как вы играли с Новаком Джоковичем [в Мадриде]. Вы пропустили Australian Open, он — US Open. Ждете следующего матча против него?

— Новак — один из лучших в мире. Это очевидно. Если хочешь быть лучшим, нужно побеждать лучших. Я очень хочу снова сыграть против Новака. Нам не хватает его в туре, и мы надеемся, что он очень-очень скоро вернется. Конечно, было бы здорово снова против него сыграть, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Алькарас после победы в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) возглавил обновленный рейтинг ATP, имея в активе 7420 очков.

Карлос Алькарас
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