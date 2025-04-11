Алькарас: «Готовился к турниру в Монте-Карло всего неделю»

Третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своей подготовке к «мастерсу» в Монте-Карло и о своих ощущениях от выхода в четвертьфинал турнира.

«Отлично себя чувствую. Первый раз в карьере готовился всего неделю к турниру. Сейчас я в процессе улучшения своей игры на грунте. В первом круге было немного сложно, но потом постепенно становилось все лучше и лучше. В целом, когда доходишь до четвертьфинала, все становится лучше, я и сам чувствую себя намного лучше. Думаю, многое здесь зависит от времени, которое проводишь на корте», — сказал теннисист в интервью Tennis Channel.

В матче третьего круга 21-летний испанец в двух сетах обыграл 84-ю ракетку мира немца Даниэля Альтмайера — 6:3, 6:1.

В четвертьфинале Алькарас встретится с 12-й ракеткой мира французом Артуром Филсом.