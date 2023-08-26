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Сегодня, 19:34

Алькарас рассказал, какое качество хотел бы перенять у Джоковича

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что хотел бы перенять у второй ракетки мира Новака Джоковича психологическую стойкость.

«Наверное, его психологическую стойкость. Я имею в виду, что он никогда не сдается. Даже в те моменты, когда кажется, что он уступает, проигрывает, Новак всегда продолжает бороться и создает себе возможность выиграть. Наверное, это самое важное качество, которым он обладает, и именно это я стараюсь перенять. Например, в нашем финале в Цинциннати все так и было. Надеюсь, у меня лучше получится проявлять это качество в игре», — сказал Алькарас.

20-летний испанец является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023), а также победителем 12 турниров ATP в одиночном разряде.

Источник: https://thesportsrush.com/tennis-news-shows-that-hes-down-hes-going-to-lose-carlos-alcaraz-on-novak-djokovics-biggest-advantage-ahead-of-us-open/
Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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