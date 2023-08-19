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Сегодня, 09:52

Алькарас рассказал про разговор со Зверевым о секрете победы над Медведевым

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об обстоятельствах, при которых он поделился с немцем Александром Зверевым планом игры против третьей ракетки мира Даниила Медведева.

«Поле для гольфа было примерно в 30 минутах от того места, где мы остановились, и за те 30 минут, что мы были вместе, у нас было много времени для общения. Мы спросили друг друга о нескольких вещах, и это был один из его вопросов. Он сказал мне, что я только что одержал очень комфортную победу над Даниилом, и спросил меня, какова правильная тактика, как я это сделал. И знаете, я хороший парень... Я думаю, что немного наивен в этом смысле, поэтому я рассказал ему, как подошел к матчу», — приводит Tennis Infinity слова Алькараса.

В третьем круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати Зверев одержал победу над Медведевым со счетом 6:4, 5:7, 6:4.

В марте Алькарас обыграл российского теннисиста в финале турнира в Индиан-Уэллсе в двух сетах (6:3, 6:2).

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/alcaraz-reveals-what-advice-he-gave-zverev-to-beat-medvedev
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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