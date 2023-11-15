Алькарас после победы над Рублевым: «На Итоговом турнире каждый матч — финал»

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым (7:5, 6:2) во втором матче на Итоговом турнире ATP.

По словам второй ракетки мира, на турнире в Турине самые быстрые корты из всех.

«Весь сезон мы играем в медленных условиях, а тут он очень быстрый. Немного трудно адаптироваться. Но в то же время мне нравятся агрессивная игра и частые выходы к сетке.

Здесь каждый матч может стать финалом турнира «Большого шлема». Это главное отличие этого турнира от других. Настрой тоже нужно немного менять. Каждый матч — это финал», — сказал Алькарас в интервью сразу после матча.

После двух игр группового турнира Алькарас одержал одну победу и потерпел одно поражение. В следующем матче испанец встретится с россиянином Даниилом Медведевым 17 ноября.