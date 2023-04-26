Алькарас — о турнире в Мадриде: «Мне не терпится начать, чувствую себя уверенно»

Испанский теннисист Карлос Алькарас перед стартом турнира в Мадриде рассказал о своей готовности к соревнованиям.

«Физически чувствую себя хорошо — на 100 процентов. Мне не терпится начать турнир. Я очень уверен в себе из-за того уровня, который показал, чтобы выиграть титул в Барселоне. Мы знаем, как трудно адаптироваться к условиям в Мадриде, но у меня было несколько дней», — цитирует Алькараса atptour.com.

23 апреля испанец защитил титул, победив на турнире в Барселоне второй год подряд.

В финале 19-летний Алькарас обыграл Стефаноса Циципаса (6:3; 6:4). Ранее Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире в Мадриде, который состоится с 26 апреля по 7 мая.