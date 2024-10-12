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Сегодня, 08:15

Алькарас рассказал о своих планах на оставшуюся часть сезона

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас после вылета с «мастерса» в Шанхае ответил на вопрос о том, на каких турнирах он планирует сыграть до конца сезона.

«Прямо сейчас я собираюсь принять участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии. Я поеду туда, попытаюсь показать хорошую игру и забыть о проигрыше в Шанхае. Затем будет «мастерс» в Париже, Итоговый турнир ATP и Кубок Дэвиса — вот мои планы на данный момент. Я должен быть очень сосредоточен на следующих турнирах. Я действительно хочу добиться хорошего результата и набрать как можно больше очков, чтобы приблизиться к Яннику», — приводит Tennis Infinity слова Алькараса.

10 октября Алькарас уступил чеху Томашу Махачу в четвертьфинале турнира в Шанхае (6:7 (5:7), 5:7). На данный момент он занимает второе место в мировом рейтинге с 7010 очками. Первой ракеткой мира является итальянец Янник Синнер, у которого 11010 очков.

Источник: Tennis Infinity
Теннис
Карлос Алькарас

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