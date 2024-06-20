Алькарас рассказал о своих сильных сторонах на травяном корте

Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что чувствует себя очень комфортно на кортах с травяным покрытием.

«Мне нравится играть на этом покрытии. Я думаю, что оно идеально соответствует моему стилю. Выход на этот этап сезона очень вдохновляет меня — он полностью отличается от динамики, которую мы видим на других покрытиях. На траве я могу показывать свою очень агрессивную игру, могу выходить к сетке и наслаждаться своими действиями», — приводит Tennis World слова Алькараса.

В четверг, 20 июня, испанец уступил британцу Джеку Дрейперу во втором круге травяного турнира в Лондоне (6:7 (3:7), 3:6) и не смог защитить титул.

21-летний Алькарас за карьеру выиграл три турнира «Большого шлема», при этом на всех трех покрытиях — хард, трава, грунт. Всего на его счету 14 титулов ATP в одиночном разряде.