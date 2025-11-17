Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

17 ноября, 11:59

Алькарас рассказал о травме, полученной в финале Итогового турнира АТР

Анастасия Пилипенко

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своем здоровье после Итогового турнира ATP-2025. В финале с Янником Синнером (7:6 (7:4), 7:5) он получил травму, из-за которой пришлось вызывать врача на корт.

«Я почувствовал что-то в подколенном сухожилии после попытки принять одну подачу. Можно сказать, что это не сильно на меня повлияло, потому что я хорошо бегал, хорошо реагировал на мячи. Иногда были мысли о том, что может произойти, если я сделаю что-то безумное. Но я смог сыграть хорошо.

Я не менял план игры из-за травмы. Я изменил его, потому что чувствовал, что должен сделать что-то другое. Стараюсь быть максимально агрессивным на корте в каждом матче, но особенно я думаю еще больше против Янника. Каждый раз, когда могу, просто стараюсь идти вперед», — цитирует Алькараса сайт ATP.

16 ноября Синнер обыграл Алькараса и второй год подряд стал победителем итогового турнира.

Теннисисты сыграли друг против друга в шести финальных матчах в 2025 году. Испанец взял верх в финалах «мастерсов» в Риме и Цинциннати, а также на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США. Синнер ранее переиграл Алькараса в решающем матче Уимблдона.

5

  • Nick280881

    Это тебе что ли? Я даже знаю что. Отсутствие мозга в черепной коробке. Второй день у тебя пукан рвет. Поставил на Карлоса что ли, дурилка?)))

    17.11.2025

  • Vikta

    Эх жаль, что травма помешала, тк подспудна мысль о травме терзала конечно мозг!.. Победы Карлитосу в новом году!!!!!!1

    17.11.2025

  • hаnt64

    Плохому танцору обычно тоже кое-что мешает!

    17.11.2025

  • Marty Friedman

    трындит губастенький

    17.11.2025

  • Djin Ignatov

    Во время награждения ты даже снял ее с коленки и не помнил о ней когда играл !

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Карлос Алькарас
    Янник Синнер
    Читайте также
    Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
    В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
    Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
    Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
    Популярное видео
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя