Алькарас рассказал о травме, полученной в финале Итогового турнира АТР

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своем здоровье после Итогового турнира ATP-2025. В финале с Янником Синнером (7:6 (7:4), 7:5) он получил травму, из-за которой пришлось вызывать врача на корт.

«Я почувствовал что-то в подколенном сухожилии после попытки принять одну подачу. Можно сказать, что это не сильно на меня повлияло, потому что я хорошо бегал, хорошо реагировал на мячи. Иногда были мысли о том, что может произойти, если я сделаю что-то безумное. Но я смог сыграть хорошо.

Я не менял план игры из-за травмы. Я изменил его, потому что чувствовал, что должен сделать что-то другое. Стараюсь быть максимально агрессивным на корте в каждом матче, но особенно я думаю еще больше против Янника. Каждый раз, когда могу, просто стараюсь идти вперед», — цитирует Алькараса сайт ATP.

16 ноября Синнер обыграл Алькараса и второй год подряд стал победителем итогового турнира.

Теннисисты сыграли друг против друга в шести финальных матчах в 2025 году. Испанец взял верх в финалах «мастерсов» в Риме и Цинциннати, а также на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США. Синнер ранее переиграл Алькараса в решающем матче Уимблдона.