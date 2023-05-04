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Сегодня, 11:46

Алькарас: «Мечтаю стать одним из лучших теннисистов в истории»

Виктория Кравченко
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Чемпион US Open, испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих мечтах в теннисе. Завтра, 5 мая, спортсмену исполнится 20 лет.

«Хочу стать одним из лучших теннисистов в истории. Я знаю, что это большая мечта, наверное, слишком большая (улыбается). Но в этом мире нужно мечтать и мыслить по-крупному.

Я хочу быть в числе лучших теннисистов в истории и буду делать все для этого», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее испанец в четвертьфинале турнира ATP в Мадриде обыграл Карена Хачанова (6:4, 7:5) и вышел в полуфинал, где встретится с хорватом Борном Чоричем.

Теннис
Карлос Алькарас
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