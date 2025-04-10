Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

10 апреля, 14:00

Алькарас рассказал, в чем завидует отстраненному от соревнований Синнеру

Алина Савинова
Telegram Дзен

Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что немного «завидует» положению итальянца Янника Синнера, который отстранен от соревнований из-за допингового дела, поскольку ему тоже хотелось бы иметь возможность отдохнуть от тенниса.

«Я бы очень хотел провести месяц, ничего не делая, правда. Мы играем 11 месяцев без остановки. Играть на протяжении этого периода с высокой интенсивностью, вкладывая большое количество усилий — как физических, так и умственных, и иметь всего три-четыре выходных дня подряд — это неправильно. Я думаю, что и для болельщиков, и для тенниса в целом отдых важен, чтобы мы могли вернуться на корт и играть лучше», — приводит Tennis World USA слова Алькараса.

В феврале 23-летний Синнер и ВАДА заключили соглашение, согласно которому спортсмен отбудет дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил сроком три месяца (с 9 февраля по 4 мая) и после этого сможет вернуться на корт.

Источник: Tennis World USA
Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
Читайте также
В ЮАР футболист умер во время матча
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Джокович заявил, что мог бы в будущем стать тренером Медведева
Джокович: «Я все еще чувствую желание играть, страсть к соревнованиям всегда при мне»
Жеребьевка в Мадриде: Рублев, Медведев и Андреева узнали первых соперников
Алькарас: «Я уезжаю из Барселоны с гордостью за то, что отдал все силы»
Рублев низко оценивает свои шансы защитить титул на «мастерсе» в Мадриде
Рублев: «Мне не знакомо чувство, когда выигрываешь титул и становишься первым в мире»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя