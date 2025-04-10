Алькарас рассказал, в чем завидует отстраненному от соревнований Синнеру

Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что немного «завидует» положению итальянца Янника Синнера, который отстранен от соревнований из-за допингового дела, поскольку ему тоже хотелось бы иметь возможность отдохнуть от тенниса.

«Я бы очень хотел провести месяц, ничего не делая, правда. Мы играем 11 месяцев без остановки. Играть на протяжении этого периода с высокой интенсивностью, вкладывая большое количество усилий — как физических, так и умственных, и иметь всего три-четыре выходных дня подряд — это неправильно. Я думаю, что и для болельщиков, и для тенниса в целом отдых важен, чтобы мы могли вернуться на корт и играть лучше», — приводит Tennis World USA слова Алькараса.

В феврале 23-летний Синнер и ВАДА заключили соглашение, согласно которому спортсмен отбудет дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил сроком три месяца (с 9 февраля по 4 мая) и после этого сможет вернуться на корт.