Алькарас проиграл Руне в финале турнира в Барселоне

Испанец Карлос Алькарас проиграл датчанину Хольгеру Руне в финале грунтового турнира серии ATP 500 в Барселоне — 6:7 (6:8), 2:6.

Матч длился 1 час 33 минуты. Алькарас за игру сделал 1 эйс и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. У Руне — 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В начале второго сета Алькарас брал медицинский тайм-аут.

21-летний Руне выиграл первый турнир ATP с апреля 2023 года. Всего на его счету 5 титулов в 11 финалах.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Хольгер Руне (Дания, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (8:6), 6:2