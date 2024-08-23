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Сегодня, 19:43

Алькарас — самый высокооплачиваемый теннисист года по версии Forbes, Медведев — седьмой

Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
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Четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов за последние 12 месяцев. Данные приводит журнал Forbes.

За это время 21-летний спортсмен заработал 42,3 миллиона евро, из которых 10,3 млн — призовые, а остальные 32 миллиона — вырученные средства вне корта.

На второй строчке рейтинга расположился серб Новак Джокович, суммарный доход которого составил 37,2 миллиона евро. Тройку замкнула американка Кори Гауфф — 27,1 млн евро.

Российский теннисист Даниил Медведев оказался на седьмой строчке. За минувший год 28-летний спортсмен заработал чуть более 20 млн евро.

Топ-10 рейтинга самых высокооплачиваемых теннисистов выглядит следующим образом:

1. Карлос Алькарас (Испания) — 42,3 млн евро (10,3 млн призовых и 32 млн вне корта);

2. Новак Джокович (Сербия) — 37,2 млн евро (12,2 и 25);

3. Коко Гауфф (США) — 27,1 млн евро (7,1 и 20);

4. Ига Свентек (Польша) — 26,7 млн евро (11,7 и 15);

5. Янник Синнер (Италия) — 26,6 млн евро (11,6 и 15);

6. Рафаэль Надаль (Испания) — 23,3 млн евро (0,3 и 23);

7. Даниил Медведев (Россия) — 20,3 млн евро (7,3 и 13);

8. Наоми Осака (Япония) — 14,6 млн евро (0,6 и 14);

9. Каспер Рууд (Норвегия) — 13,9 млн евро (3,9 и 10);

10. Арина Соболенко (Беларусь) — 13,7 млн евро (6,7 и 7).

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Кори Гауфф
Новак Джокович
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