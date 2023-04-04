Алькарас сообщил, что не сможет сыграть на турнире в Монте-Карло

Испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит «Мастерс» в Монте-Карло.

Ранее 22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль сообщил, что не сыграет в Монте-Карло.

«После двух месяцев, проведенных за границей, я рад вернуться домой, но мне грустно, потому что свой последний матч в Майами я закончил с физическим дискомфортом. После посещения моего врача в Мурсии сегодня и пройдя обследование, я сообщаю, что не смогу поехать в Монте-Карло, чтобы начать тур по глиняным кортам. У меня обнаружены посттравматический артрит левой руки и мышечный дискомфорт в позвоночнике, что требует отдыха. До встречи в 2024 году, Rolex Monte-Carlo Masters», — написал Алькарас в своих соцсетях.

В полуфинале турнира в Майами 19-летний теннисист проиграл Яннику Синнеру со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдет с 9 по 16 апреля.