Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас повторил достижение 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

13 ноября спортсмен обыграл итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 6:1) в матче группового этапа Итогового турнира ATP и одержал 70-ю победу в сезоне. В возрасте 22 лет 188 дней он стал самым молодым игроком, достигшим данной отметки с 2009 года. Тогда это сделал Джокович, которому было 22 года 164 дня.

Из 70 побед Алькараса 16 пришлись на матчи с представителями топ-10 рейтинга АТР.

Испанец является победителем шести турниров «Большого шлема». Всего на его счету 24 титула в одиночном разряде.