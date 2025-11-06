6 ноября, 16:19
Стали известны результаты жеребьевки Итогового турнира ATP-2025.
В группу Джимми Коннорса вошли Карлос Алькарас (Испания), Новак Джокович (Сербия), Тэйлор Фритц (США) и Алекс Де Минаур (Австралия).
В группе Бьорна Борга сыграют Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Бен Шелтон (США), Феликс Оже-Альяссим/Лоренцо Музетти (Канада/Италия).
Соревнования пройдут в Турине с 9 по 16 ноября.
Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале американца Тейлора Фрица со счетом 6:4, 6:4.
Skorz.
Слишком велика разница в классе между Синнером -Алькарасом и остальными ! Наступили времена , когда Великий Джокович ...уже не в счет . Может что нибудь улыбнется полунашему Звереву !))))
06.11.2025