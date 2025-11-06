Алькарас сыграет в группе с Джоковичем на Итоговом турнире ATP, Cиннер — со Зверевым

Стали известны результаты жеребьевки Итогового турнира ATP-2025. В группу Джимми Коннорса вошли Карлос Алькарас (Испания), Новак Джокович (Сербия), Тэйлор Фритц (США) и Алекс Де Минаур (Австралия). В группе Бьорна Борга сыграют Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Бен Шелтон (США), Феликс Оже-Альяссим/Лоренцо Музетти (Канада/Италия). Соревнования пройдут в Турине с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале американца Тейлора Фрица со счетом 6:4, 6:4.