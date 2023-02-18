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Сегодня, 07:25

Алькарас сыграет с Миральесом в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Испанский теннисист Бернабе Сапата Миральес пробился в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе. В трех сетах он переиграл аргентинца Франсиско Черундоло — 6:3, 6:7 (4:7), 4:6.

В полуфинале испанец встретится с соотечественником Карлосом Алькарасом, который переиграл серба Душана Лайовича — 6:4, 6:2.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 626 595 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 5) — 6:3, 6:7 (4:7), 4:6

Теннис
Карлос Алькарас
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