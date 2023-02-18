Алькарас сыграет с Миральесом в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе

Сегодня, 07:25
Испанский теннисист Бернабе Сапата Миральес пробился в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе. В трех сетах он переиграл аргентинца Франсиско Черундоло — 6:3, 6:7 (4:7), 4:6.
В полуфинале испанец встретится с соотечественником Карлосом Алькарасом, который переиграл серба Душана Лайовича — 6:4, 6:2.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 626 595 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 5) — 6:3, 6:7 (4:7), 4:6