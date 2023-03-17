Алькарас сыграет с Синнером в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер сыграют в полуфинале «Мастера» в Индиан-Уэллсе.

В 1/4 финала 2-я ракетка мира Алькарас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа.

13-я ракетка мира Синнер в борьбе за выход в полуфинал победил Тэйлора Фритца из США — 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.

Игра между Синнером и Алькарасом состоится 18 марта. Начало матча запланировано на 21.00 мск.

В другом полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе сыграют россиянин Даниил Медведев и американец Фрэнсис Тиафо.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 6:4, 6:4

Янник Синнер (Италия, 11) — Тэйлор Фритц (США, 4) — 6:4, 4:6, 6:4