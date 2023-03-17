Алькарас сыграет с Синнером в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 06:45
Испанский теннисист Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер сыграют в полуфинале «Мастера» в Индиан-Уэллсе.
В 1/4 финала 2-я ракетка мира Алькарас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа.
13-я ракетка мира Синнер в борьбе за выход в полуфинал победил Тэйлора Фритца из США — 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.
Игра между Синнером и Алькарасом состоится 18 марта. Начало матча запланировано на 21.00 мск.
В другом полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе сыграют россиянин Даниил Медведев и американец Фрэнсис Тиафо.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 6:4, 6:4
Янник Синнер (Италия, 11) — Тэйлор Фритц (США, 4) — 6:4, 4:6, 6:4