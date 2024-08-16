Алькарас уступил Монфису во втором круге турнира в Цинциннати

Испанский теннисист Карлос Алькарас во втором круге турнира в Цинциннати уступил французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. На счету 21-летнего испанца 7 подач навылет, 8 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 7. У 37-летнего француза 15 эйсов, 12 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге Монфис встретится с датчанином Хольгером Руне.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гаэль Монфис (Франция) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4