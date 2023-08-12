Алькарас уступил Полу в четвертьфинале турнира в Торонто

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в четвертьфинале турнира в Торонто уступил американцу Томми Полу со счетом 3:6, 6:4, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету Алькараса 4 эйса, 5 ошибок на второй подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. У Пола 2 подачи навылет, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Пол встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Янник Синнер (Италия).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Томми Пол (США, 12) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 6:3, 4:6, 6:3