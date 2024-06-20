Алькарас в двух сетах уступил Дрейперу во втором круге турнира в Лондоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас во втором круге турнира в Лондоне уступил британцу Джеку Дрейперу со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. На счету 21-летнего испанца 7 эйсов, двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта. В четвертьфинале Дрейпер встретися с американцем Томми Полом. Лондон (Великобритания) Турнир ATP Cinch Championships Призовой фонд 2 255 655 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Второй круг Джек Дрейпер (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (7:3), 6:3