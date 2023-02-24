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Сегодня, 06:43

Алькарас в трех сетах обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Фабио Фоньини во втором круге турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут.

Вторая ракетка мира Алькарас 2 раза подал на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17. На счету 86-й ракетки Фоньини 1 эйс, 6 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В четвертьфинале турнира Алькарас сыграет с Душаном Лайовичем из Сербии.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4

Себастьян Баэс (Аргентина, 6) — Хуан Пабло Варильяс (Перу) — 7:5, 7:6(8:6)

Теннис
Карлос Алькарас
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