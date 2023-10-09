Алькарас вышел в четвертый круг «мастерса» в Шанхае

Испанец Карлос Алькарас обыграл британца Дэниэла Эванса в третьем круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 7:6 (7:1), 6:4. Матч длился 2 часа 24 минуты.

Вторая ракетка мира за выход в четвертьфинал сыграет с болгарином Григором Димитровым, который обыграл Карена Хачанов в двух сетах (7:6 (8:6), 6:4).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 30) — 7:6 (7:1), 6:4