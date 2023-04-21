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Сегодня, 19:32

Алькарас вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанец Карлос Алькарас оказался сильнее соотечественника Алехандро Давидовича Фокины в 1/4 финала турнира ATP 500 в Барселоне — 7:6 (7:5), 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 10 минут.

2-я ракетка мира Алькарас 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. У 38-й ракетки Фокины 1 эйс, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В полуфинале 19-летний Алькарас сыграет с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Дэниэл Эванс (Великобритания).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 10) — 7:6 (7:5), 6:4

Теннис
Карлос Алькарас
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