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Сегодня, 13:00

Алькарас: «Я никогда не думал, что стану первой ракеткой так быстро»

Карлос Алькарас высказался о статусе первой ракетки мира
Алина Савинова

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о статусе первой ракетки мира.

«Для меня многое значит быть частью испанской истории. Иметь двух игроков на вершине — это безумие. По-моему, я говорил в начале года, что моей целью было попасть в топ-15 игроков, а теперь я номер 1. С этого момента и до конца года у меня будет несколько хороших турниров. Моя цель — показать себя с лучшей стороны на них. Я никогда не думал, что стану первой ракеткой так быстро», — приводит Eurosport слова 19-летнего спортсмена.

Алькарас является самой молодой первой ракеткой мира в истории. На его счету один выигранный турнир «Большого шлема» и 6 побед в турнирах ATP в одиночном разряде.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/crazy-carlos-alcaraz-gives-reaction-to-topping-atp-world-rankings-with-rafael-nadal-second_sto9171450/story.shtml
Теннис
Карлос Алькарас
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