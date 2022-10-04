Алькарас: «Я никогда не думал, что стану первой ракеткой так быстро»

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о статусе первой ракетки мира.

«Для меня многое значит быть частью испанской истории. Иметь двух игроков на вершине — это безумие. По-моему, я говорил в начале года, что моей целью было попасть в топ-15 игроков, а теперь я номер 1. С этого момента и до конца года у меня будет несколько хороших турниров. Моя цель — показать себя с лучшей стороны на них. Я никогда не думал, что стану первой ракеткой так быстро», — приводит Eurosport слова 19-летнего спортсмена.

Алькарас является самой молодой первой ракеткой мира в истории. На его счету один выигранный турнир «Большого шлема» и 6 побед в турнирах ATP в одиночном разряде.