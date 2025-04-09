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9 апреля, 18:22

Алькарас — о победе над Черундоло: «Я старался принимать ближе к линии и давить на него»

Сергей Ярошенко
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3-я ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о победе над аргентинцем Франсиско Черундоло во втором круге «мастерса» в Монте-Карло (3:6, 6:0, 6:1).

«Я не очень хорошо начал. Допустил много ошибок и позволил ему играть внутри корта и доминировать в розыгрышах. Я знал, что мне нужно что-то изменить, играть более агрессивно и показывать свой теннис: укороченные удары, выходы к сетке и больше агрессивности. Самым важным изменением стал прием, я старался принимать ближе к линии и давить на него», — цитирует теннисиста сайт ATP.

В третьем круге 21-летний испанец встретится с немцем Даниэлем Альтмайером.

Теннис
Карлос Алькарас
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