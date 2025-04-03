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3 апреля, 12:26

Алькарас: «Я хочу быть источником вдохновения для детей, как Надаль и Федерер»

Сергей Ярошенко
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Третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своем желании вдохновлять молодое поколение.

«Для меня самое главное в мире — быть добрым и хорошим человеком. Я хочу быть источником вдохновения для детей, как, например, Надаль и Федерер были для меня. Они были моими кумирами, и я всегда считал их очень открытыми и приятными людьми. За последние 20 лет теннис сильно изменился. Мы играем гораздо в более быстром темпе, и я думаю, что этот вид спорта продолжит развиваться. Я верю, что могу изменить модель поведения не только на корте, но также и за его пределами. Улыбка может быть оружием против соперников, потому что, когда я улыбаюсь, я получаю удовольствие, и именно тогда я играю в лучший теннис», — цитирует Алькараса Punto de Break.

В 2025 году 21-летний испанец выиграл турнир в Роттердаме, где в финале обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 6:4, 3:6, 6:2. Также Алькарас дошел до финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе, там он в трех сетах уступил бритнанцу Джеку Дрейперу — 1:6, 6:0, 4:6.

Теннис
Карлос Алькарас
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