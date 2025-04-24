Алькарас: «Моя цель — быть в хорошей форме к «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал снятие с турнира в Мадриде.

Ранее стало известно, что испанец принял данное решение из-за травмы приводящей мышцы.

«В понедельник у меня будет еще один тест, чтобы увидеть, как обстоят дела с травмой. Там мы оценим состояние моего тела и определим план на следующие недели. Думаю, я смогу вернуться к тренировкам в течение одной или двух недель. Я не хочу забегать вперед или принимать что-либо как должное, но цель в том, чтобы быть в хорошей форме к «Ролан Гаррос» и постараться сыграть в Риме», — сказал теннисист на пресс-конференции.

20 апреля Алькарас уступил датчанину Хольгеру Руне в финале турнира в Барселоне (6:7 (6:8), 2:6). По ходу игры у него возникла проблема с приводящей мышцей правой ноги.

«Ролан Гаррос» пройдет с 25 мая по 8 июня.