Алькарас: «Хочу побить рекорд Джоковича по количеству титулов «Большого шлема»

20 октября, 12:12
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявил о желании побить рекорды сербского теннисиста Новака Джоковича.
«Я хочу побить два рекорда Джоковича: по количеству титулов «Большого шлема» и по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга», — приводит слова теннисиста журналист Луиджи Гатто.
На счету 38-летнего Джоковича 24 титула «Большого шлема» и 428 недель на первом месте в рейтинге ATP.
Apei
для начала и губозакатывательная машинка сойдёт
20.10.2025
678ugu
молод, но нагл.
20.10.2025
Из Алматы
Амбициозно. Но что-то мне кажется, что достижение этой цели упрётся не только в конкуренцию, но и в собственную "физику" Алькараса... При игре на таком уровне как минимум растяжения той или иной степени (а то и надрывы мышц, проблемы с суставами, ттт) практически неизбежны. А на восстановление нужно время (и далеко не всегда восстановление происходит на 100%). Вон Руне вообще порвал ахилл...
20.10.2025
Гмитрий Дуберниев
Алька, продолжай хотеть дальше.
20.10.2025
_Mike N_
а как же Даня ? он тоже много чего хочет !
20.10.2025
andy1962
дай бог нашему теляти волка поймати!
20.10.2025
hant64
Молодец, хорошие планы. Вот только осуществиться им не даст сначала Синнер (в ближайшие лет пять), а потом молодые да голодные теннисные волки, которые за это время подрастут.
20.10.2025