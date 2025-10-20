Алькарас: «Хочу побить рекорд Джоковича по количеству титулов «Большого шлема»

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявил о желании побить рекорды сербского теннисиста Новака Джоковича. «Я хочу побить два рекорда Джоковича: по количеству титулов «Большого шлема» и по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга», — приводит слова теннисиста журналист Луиджи Гатто. На счету 38-летнего Джоковича 24 титула «Большого шлема» и 428 недель на первом месте в рейтинге ATP.

Apei для начала и губозакатывательная машинка сойдёт 20.10.2025

678ugu молод, но нагл. 20.10.2025

Из Алматы Амбициозно. Но что-то мне кажется, что достижение этой цели упрётся не только в конкуренцию, но и в собственную "физику" Алькараса... При игре на таком уровне как минимум растяжения той или иной степени (а то и надрывы мышц, проблемы с суставами, ттт) практически неизбежны. А на восстановление нужно время (и далеко не всегда восстановление происходит на 100%). Вон Руне вообще порвал ахилл... 20.10.2025

Гмитрий Дуберниев Алька, продолжай хотеть дальше. 20.10.2025

_Mike N_ а как же Даня ? он тоже много чего хочет ! 20.10.2025

andy1962 дай бог нашему теляти волка поймати! 20.10.2025