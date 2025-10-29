29 октября, 11:38
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал поражение от британца Кэмерона Норри (6:4, 3:6, 4:6) во втором круге «мастерса» в Париже.
«Этот матч я не буду пересматривать, постараюсь его забыть. Я выбрал ошибочную игровую стратегию для такого медленного корта, это одна из худших игр в году», — приводит слова теннисиста Punto de Break.
В следующем круге турнира в столице Франции 30-летний британец сыграет против победителя матча Артур Риндеркнеш — Валентин Вашеро.