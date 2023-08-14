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Сегодня, 21:33

Алькарас заявил, что получает удовольствие от борьбы с Джоковичем за звание первой ракетки мира

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о борьбе с сербом Новаком Джоковичем за звание первой ракетки мира.

«Мне нравится эта борьба. Мне нравится знать, что я могу проиграть, а могу вновь вернуться [на первую строчку]. Конечно, нужно получать удовольствие, когда идет борьба против одной из легенд нашего спорта, Новака. Я чувствую, что я для него главный соперник. Для меня это что-то безумное, и я пытаюсь получить от этого удовольствие», — заявил Алькарас.

На данный момент первой ракеткой мира является Алькарас, на счету которого 9395 очков. Джокович занимает вторую строчку в рейтинге АТР, набрав 8795 очков.

В финале Уимблдона-2023 20-летний испанец одержал победу над 36-летним Джоковичем и завоевал второй трофей «Большого шлема» в карьере.

Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/sports/tennis/top-stories/i-like-those-battles-carlos-alcaraz-on-fight-for-world-no-1-with-novak-djokovic/articleshow/102731017.cms
Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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