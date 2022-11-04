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Сегодня, 22:16

Алькарас: «Прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы выложиться на 100 процентов в Турине»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал решение сняться с четвертьфинала турнира в Париже против датчанина Хольгера Руне при счете 3:6, 6:6.

«Я чувствовал боль в животе, выполняя многие движения. Я подумал, что лучше завершить матч. Прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы попытаться решить проблему с брюшной полостью и постараться выложиться на 100 процентов в Турине», — приводит пресс-служба официального сайта ATP слова испанца.

Алькарас сыграет на Итоговом турнире ATP, который пройдет в Турине с 13 по 20 ноября.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/alcaraz-paris-2022-qf-reaction
Теннис
Карлос Алькарас
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